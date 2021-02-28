Karaköy'de kapkapççıyı vatandaşlar yakaladı
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Karaköy'de kapkapççıyı vatandaşlar yakaladı

28.02.2021 13:25 | Son Güncelleme: 28.02.2021 13:47
Karaköy'de kapkapççıyı vatandaşlar yakaladı

KARAKÖY'de, sahilde bankta oturan genç kadının çantasını kapkaç yapan kişi, çevredekilerin kovalamasıyla yakalandı.

KARAKÖY'de, sahilde bankta oturan genç kadının çantasını kapkaç yapan kişi, çevredekilerin kovalamasıyla yakalandı. Cezayir uyruklu olduğu öğrenilen kapkaççı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  Kapkaççının gözaltına alındığı anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçen Salı günü 13.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy Sahili'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mürvet Bayram adlı kadın sahilde bir süre yürüdükten sonra arkadaşıyla birlikte bankta oturmaya başladı. Genç kadını takip eden bir kişi yanına yaklaşıp çantasını kapkaç yaptı. Çantası çalınan kadının çığlık atması üzerine, çevredekiler, kapkaççıyı kovaladı. Birkaç metre sonra yakalanan kapkaççı çevredekiler tarafından darp edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Karaköy Polis Merkezine götürülen şüphelinin Cezayir uyruklu Rabah A. olduğu öğrenildi. Emniyette ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çevredekiler tarafından yakalanan kapkaççının gözaltına alındığı anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde çevredeki vatandaşların yakaladığı kapkaççı yerde oturuyor. Polis gelene kadar vatandaşların şüphelinin başında beklediği görülüyor. Ardından olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alıyor.


- İstanbul
Karaköy'de kapkapççıyı vatandaşlar yakaladı
Karaköy'de kapkapççıyı vatandaşlar yakaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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