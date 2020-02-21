Karaköy'de başörtülü üniversite öğrencisine saldırdığı gerekçesiyle yargılanan Semahat Yolcu'ya 2...
Karaköy'de başörtülü üniversite öğrencisine saldırdığı gerekçesiyle yargılanan Semahat Yolcu'ya 2 yıl 9 ay 17 gün hapis cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı.
21.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:26
Karaköy'de başörtülü üniversite öğrencisine saldırdığı gerekçesiyle yargılanan Semahat Yolcu'ya 2 yıl 9 ay 17 gün hapis cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Kaynak: AA