Karaköy'de başörtülü üniversite öğrencisine saldırdığı gerekçesiyle yargılanan Semahat Yolcu'ya 2...
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Karaköy'de başörtülü üniversite öğrencisine saldırdığı gerekçesiyle yargılanan Semahat Yolcu'ya 2...

Karaköy'de başörtülü üniversite öğrencisine saldırdığı gerekçesiyle yargılanan Semahat Yolcu'ya 2 yıl 9 ay 17 gün hapis cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

21.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:26
Karaköy'de başörtülü üniversite öğrencisine saldırdığı gerekçesiyle yargılanan Semahat Yolcu'ya 2...

'de başörtülü üniversite öğrencisine saldırdığı gerekçesiyle yargılanan Semahat Yolcu'ya 2 yıl 9 ay 17 gün hapis cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Kaynak: AA
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