Karaköy'de başörtülü kadınlara saldırı davasında karar

KARAKÖY'de iki başörtülü kadına saldırdığı iddiasıyla 4 ayrı suçtan 2 yıl 9 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakılan ancak aldığı ceza üst mahkemece kaldırılan sanık Semahat Yolcu hakkında yeniden yapılan yargılamada karar çıktı. Müştekiler, duruşmada sanığı affetti. Mahkeme, sanığı iki suçtan 1 yıl 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Semahat Yolcu ve müştekiler Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce avukatlarıyla katıldı. Duruşmada müştekiler Yerlikaya ve İnce şikayetlerinden vazgeçtiklerini belirtti. Müştekilerin avukatı, "Her şeyden önce kişinin yapılan kötülüğe karşılık bir ceza uygulanması gerekir. Pişmanlığını ifade eden sanığı affetmek daha makbuldür. Mağdurların da dediği gibi saldırı bir eylem olsa da sanığın pişmanlığını belirtmesi üzerine müşfik bir tavırla onları affetmek hem kamu vicdanı, hem de inancımız gereğidir. Umarım sanık yargılama süresince gereken dersi almıştır" dedi.

SANIK ÖZÜR DİLEDİ

Pişman olduğunu söyleyen sanık Semahat Yolcu da "Şahsıma yakışmayan bir davranıştı. Özür dilerim şuursuzca yapılan bir davranıştı. Tekrar Özür diliyorum" dedi.

İKİ SUÇTAN CEZA VERİLDİMahkeme, mağdurların şikayetlerinden vazgeçmeleri sebebiyle "Yaralama" ve "Hakaret" suçlarından davanın düşmesine karar verdi. Mahkeme, "Tehdit" ve "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçunun ise şikayete bağlı suçlardan olmadığı gerekçesiyle "Tehdit" suçundan 6 ay 7 gün, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan ise 10 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Öte yandan sanık Semahat Yolcu, duruşma sonrasında mağdurların yanına giderek onlardan özür diledi.

"PİŞMANLIK DİLE GETİREN SUÇLUYU AFFETMEK İSE DAHA HAYIRLIDIR"Davaya ilişkin mağdur avukatları yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Sanık pişmanlığını dile getirmiş, mağdurlardan özür dilemiştir. Bu bağlamda mağdurlar Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce sanığın pişmanlığını göz önünde bulundurmak suretiyle şikayetlerinden vazgeçerek sanığı affettiklerini dile getirmişlerdir. Sanığın eylemi ne mağdurlar ne de kamu nezdinde mazur görülebilecek bir eylem değildir. Ceza hukukunun temel mantığı ıslah edicilik olmalıdır. Bizim inancımıza göre kişinin yaptığı kötülüğe karşı denk bir ceza uygulanması gerekirken pişmanlık dile getiren suçluyu affetmek ise daha hayırlıdır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Kaya