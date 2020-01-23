Karaköy'de başörtülü kadına saldırı davasında tanıklar dinlenildi

23.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:34

Karaköy'de başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "hakaret", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından 12 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Semahat Yolcu'nun yargılandığı davada, tanıkların beyanları alındı.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Semahat Yolcu, müşteki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile 25 müşteki avukatı katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Veysel Ekingen, olay yerinde iş yeri bulunduğunu, çalışanlarından Mesut Ay'ın bir anda "Aaa" diye tepki verdiğini söyledi.

Tanık Ekingen, çalışanının sanığın, müştekilere saldırdığını söylemesi üzerine kendisinin de aynı yöne baktığını anlatarak, "Ben baktığımda sanık, müştekilere hakaret ve küfür ediyordum. Sonra ben başörtülü arkadaşları iş yerime alarak sakinleştirmeye çalıştım. Sanık da oradan uzaklaştı zaten." diye konuştu.

Ekingen, olayı gerçekleştiren kişinin, şu anda arkasında bulunan sanık olup olmadığının sorulması üzerine sanığı teşhis etti.

Sanık Yolcu'nun, "Ben değilim." sözü üzerine Ekingen, "Adım gibi eminim, sizdiniz." dedi.

Tanık Mesut Ay, olay günü iş yerinin önünde otururken bir ses duyduğunu, sanığın müştekilerin başörtüsüne saldırdığını, başlarına vurduğunu gördüğünü söyledi.

Tanık Ay da sanığı teşhis edip müştekilere küfür ettiğini söylerken, sanık Yolcu, "Bu söylenenleri kişiliğime hakaret olarak görüyorum. Rencide edici şeyler söylüyorlar. Ben sanatçıyım, bu tür küfürleri asla kullanmam. FETÖ'ye dair bir yapılanma içinde olduklarını görüyorum." ifadelerini kullandı.

Müşteki avukatları, sanığın FETÖ benzetmesinin duruşma tutanağına geçirilmesini isterken, sanık durmadan konuşmaya devam edince duruşma hakimi tarafları uyardı.

Tanık beyanlarına karşı savunma yapmaya devam eden Yolcu, şunları söyledi:

"Karşı tarafta art niyet görüyorum. Halkı yapay bir gündemle meşgul edip bundan faydalanmaya çalışıyorlar. Beni de bunun için kullandıklarını düşünüyorum. Sosyal medya paylaşımlarıma bile dikkat ederken, böyle bir şeyle karşılaşmak beni üzüyor. Bu işi bu kadar abartmaları, bu noktaya getirmeleri biraz kasıtlı."

Sanığın ardından söz alan müşteki avukatlarından Necip Kibar, salonda bulunan avukatların yüzde 90'ının darbe girişimi davalarında şehit yakını ve gazileri savunduğunu belirterek, FETÖ benzetmesini kabul etmeyeceklerini söyledi.

Kibar, "Sanık sanatçı olduğunu söylemektedir. Biz de kendisinin iyi bir sanatçı olduğuna inanıyoruz. Karaköy Meydanı'nda iyi bir oyun sergilemiştir. Bu bizim için küçük bir hadise değildir. Müslüman hanımefendilerin inanışlarına bir saldırıdır. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Hakim, avukat beyanlarına karşı bağırarak konuşmasını sürdürmesi üzerine sanığı salondan çıkarttı.

Daha sonra salona alınan sanık, bir süre daha savunma yaptı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına ve taraflara beyanda bulunmaları için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olayın, 15 Kasım'da, müştekiler Feyza Yerlikaya ile Gamze İnce, Kemeraltı Caddesi'nde Selanik Pasajı civarında yürüdükleri sırada meydana geldiği belirtiliyor.

Sanık Semahat Yolcu'nun, Feyza Yerlikaya'nın başörtüsünü eliyle açmaya çalıştığı, sol omuz kısmına vurduğu, akabinde müştekilere yönelik hakaret ve küfür ettiği, tehdit içeren beyanlarda bulunduğu anlatılan iddianamede, müştekilerin müracaatı üzerine soruşturma başlatıldığı kaydediliyor.

İddianamede, sanık Yolcu'nun "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "hakaret", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından 4 yıl 8 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA