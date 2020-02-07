Karaköy'de başörtülü kadına saldırı davasına devam edildi

07.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:10

Karaköy'de başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "hakaret", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından 12 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Semahat Yolcu'nun yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Semahat Yolcu katılmadı. Duruşmaya müştekiler Feyza Yerlikaya ile Gamze İnce, müşteki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile 20 müşteki avukatı hazır bulundu.

Duruşma mahkemeye gelen evrakın okunmasıyla başladı. Sanık Yolcu'nun tutuklu bulunduğu Bakırköy Cezaevinden yazılan yazıya göre, sanık Semahat Yolcu'nun adli serviste (cezaevi reviri) tedavi altında olduğu belirtildi.

Sanık avukatı, müvekkili ile görüşemediğini belirterek, son savunmasını hazırlamak için görüşeceğini, bu nedenle duruşmanın ertelenmesini talep etti.

Müşteki avukatları da önceki beyanlarını tekrar ederek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, sanık Yolcu'nun tutukluluk halinin devamına ve sanığın son savunmasını yapması için duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olayın, 15 Kasım 2019'da, müştekiler Feyza Yerlikaya ile Gamze İnce, Kemeraltı Caddesi'nde Selanik Pasajı civarında yürüdükleri sırada meydana geldiği belirtiliyor.

Sanık Semahat Yolcu'nun, Feyza Yerlikaya'nın başörtüsünü eliyle açmaya çalıştığı, sol omuz kısmına vurduğu, akabinde müştekilere yönelik hakaret ve küfür ettiği, tehdit içeren beyanlarda bulunduğu anlatılan iddianamede, müştekilerin müracaatı üzerine soruşturma başlatıldığı kaydediliyor.

İddianamede, sanık Yolcu'nun "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "hakaret", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından 4 yıl 8 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA