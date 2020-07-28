Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldırı davasında yeni gelişme
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Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldırı davasında yeni gelişme

Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldırdığı iddiasıyla 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı kaldırıldı.

Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldırı davasında yeni gelişme
28.07.2020 21:28 | Son Güncelleme: 28.07.2020 21:39

Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldırdığı iddiasıyla 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı kaldırıldı. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık hakkında verilen, hükmün açıklanması kararını yer olmadığı gerekçesiyle kaldırdı.

Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü genç kızlar Feyza Yerlikaya ile Gamze İnce'ye saldırdığı iddia edilen sanık Semahat Yolcu'nun İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava 21 Şubat'ta karara bağlanmıştı. Sanık Semahat Yolcu, iki müştekiye karşı 'Hakaret' suçundan 1 yıl 2 ay 7 gün, zincirleme olarak 'Tehdit' suçundan 6 ay 7 gün, 'Yaralama' suçundan 3 ay 10 gün ve 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan ise 10 ay olmak üzere toplamda 2 yıl 9 ay 24 gün hapis cezasına çarptırılmış ve hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

Müştekiler Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce'nin avukatı Mustafa Doğan İnal, İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nin koşullar oluştuğu gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karar verdiğini ancak sanığın 2018 yılında da benzer bir eylemde bulunduğunu belirtti.

Sanık Semahat Yolcu hakkında benzer bir olaydan dolayı kovuşturma yürütüldüğünü belirten mahkeme, sanığın yeniden suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaate hangi tutum ile davranışları nedeniyle ulaşıldığının ve olayda kamu zararının ne şekilde giderildiğinin kararda tartışılmamış olması sebebiyle usul ve yasaya uygun bulunmayan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırılmasına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olayın 15 Kasım günü saat 15: 15 sıralarında gerçekleştiği ve Karaköy meydanına doğru yürümekte olan Yolcu'nun karşı yönden gelen Yerlikaya ve İnce'ye doğru hamle yaparak ilk önce Feyza Yerlikaya'nın başörtüsünü eliyle açmaya çalıştığı ve sağ eliyle Yerlikaya'nın omuzuna vurarak hakaret içeren sözler söylediği kaydedilmişti.

İddianamede, saldırıya uğrayan Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce müşteki sıfatıyla yer almış, şüpheli Yolcu'nun ise 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme', 'Hakaret', 'Tehdit', ve 'Kasten yaralama' suçlarından 4 yıl 8 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapsi istenmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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