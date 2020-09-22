Karaköy'de Amerikalı gazeteci ölü bulundu
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Karaköy'de Amerikalı gazeteci ölü bulundu

ABD'li gazeteci Andre Vltchek, Karakaköy'de aracının içinde ölü bulunduOlay Beyoğlu Karaköy Kemankeş sokak üzerinde bulunan bir otelin önünde meydana geldi.

Karaköy'de Amerikalı gazeteci ölü bulundu
22.09.2020 11:35 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:39
ABD'li gazeteci Andre Vltchek, Karakaköy'de aracının içinde ölü bulundu

Olay Beyoğlu Karaköy Kemankeş sokak üzerinde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rusya doğumlu Amerikalı gazeteci Andre Vltchek (57), eşi Rossie İndira Vltchek ve iki şoförle birlikte 9 gün kaldığı Samsun'dan kiraladığı VIP araçla İstanbul'a yola çıktı. 

Kalacakları otelin önüne saat 05.30 sıralarında geldiklerinde eşi, Vltchek'i uyandırmak istedi. Vltchek'i hareket etmediğini gören eşi ve şoförler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Vltchek'in öldüğünü belirledi. Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekipleri ise araçta inceleme yaptı. Belgeselci ve araştırmacı gazeteci Andre Vltchek'in ölümünü polis kayıtlarına "şüpheli ölüm" olarak geçtiği öğtrenilirken, cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Araç incelenmek üzere emniyet otoparkına çekilirken, Vltchek'in eşi ve şoförlerin ifadesinin alınacağı öğrenildi. 

Polisin soruşturması devam ediyor.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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