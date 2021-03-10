Karaköprü Ordu'dan 3 puanla dönüyor
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Karaköprü Ordu'dan 3 puanla dönüyor

10.03.2021 17:32 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:53
Karaköprü Ordu'dan 3 puanla dönüyor

Ligde kötü günler geçiren Karbel Karaköprü Belediyespor, zorlu 52 Orduspor deplasmanında rakibini 2-1 yendi.

Ligde kötü günler geçiren Karbel Karaköprü Belediyespor, zorlu 52 Orduspor deplasmanında rakibini 2-1 yendi. Kırmızı Siyahlı ekibe galibiyeti getiren goller Erdi Kasapoğlu ve Mehmet Demirözü'nden geldi.

Misli.com 3. Lig 4. grupta mücadele eden Şanlıurfa temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor ligde 25. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı 52 Orduspor'u 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Ordu 19 Eylül Stadyumunda oynanan maça Karbel Karaköprü iyi başladı. Maçın 26. Dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan Erdi Kasapoğlu sert ve düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca maçın ilk yarısı Karbel Karaköprü Belediyespor'un1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında ev sahibi 52 Orduspor maça hızlı başladı. Maçın 49. Dakikasında Gökhan Erdöl eşitliği sağladı. 52 Orduspor'un golüne 3 dakika sonra Mehmet Demirözü ile cevap veren Karbel Karaköprü Belediyespor skoru 2-1'e getirdi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Karbel Karaköprü Belediyespor zorlu 52 Orduspor deplasmanından 3 puan alarak evine döndü.

Karbel Karaköprü Belediyespor aldığı bu galibiyetle puanını 27'ye çıkararak ligde 10. Sıraya yükseldi. Kırmızı siyahlı ekip ligin 26. Haftasında kendi evinde Sultanbeyli Belediyespor'u konuk edecek. - ŞANLIURFA

Karaköprü Ordu'dan 3 puanla dönüyor
Karaköprü Ordu'dan 3 puanla dönüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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