Karaköprü narı tescillendi

24.09.2019 12:32

Karaköprü Belediyesi türkülere konu olan Karaköprü narının coğrafi işaret tescil belgesini alarak tescillendi.



Karaköprü Belediyesinin meşhur olan ve türkülere konu olan Karaköprü narı için Türk Patent ve Marka kurumuna yaptığı tescil başvurusu onaylandı. Karaköprü Narı coğrafi işaret tescil belgesini alarak resmen tescillendi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli tescil belgesi ile birlikte bahçesinde eski Karaköprü narı olan bir evi ve Karaköprü Belediyesi tarafından dikilen nar bahçesini ziyaret etti. Burada nar toplayan ve inceleyen Başkan Baydilli, Karaköprü narını korumak adına tescil ettirdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Baydilli, "Karaköprü'müzde şarkılara konu olan narımızı unutturmama adına çalışmalar yürütüyoruz. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Karaköprü'den geçerken buradaki bir narın bir okka geldiğini yani bir insan kafası kadar büyük olduğunu söyler. Bu da Karaköprü narının ne kadar geçmişe dayandığını ve kıymetini gösteriyor. Yine 4. Murat Urfa'dan geçerken yine Karaköprü'de kendisine nar ikram edildiği ve Karaköprü çok beğendiği anlatılır. Biz de Karaköprü Belediyesi olarak narımızı unutturmama adına 1,5 yıllık çalışma sonucunda Karaköprü narının coğrafi işaret olarak tescilledik. Bu belge ile birlikte Karaköprü'müzün narı tamamıyla tescillendi. Bunun yanında Karaköprü'nün orijinal narını tarıma kazandırmak için tarımsal araştırma enstitüsüyle ortak çalışma yürüterek nar fidelerini elde edip ilçemizde her yere dikeceğiz ve Karaköprü yeniden narlık olacak. Orta refüjlerde ve parklarımızda nar fideleri ekeceğiz, Karaköprü narı inşallah yeniden ilçemizde her yerde olacak ve daha fazla gündeme gelecek. Ben coğrafi işaret tescil belgemizin Karaköprü'ye ve Şanlıurfa'ya hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



Baydilli, daha sonra belediye tarafından kurulan 200 ağaçlık nar bahçesini ziyaret ederek, orada bulunan vatandaşlara nar ikram etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA