Karaköprü Kurban Bayramı'na hazırlanıyor Karaköprü Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların sağlıklı koşullarda kurban kesimi için kesim alanlarında temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Karaköprü Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların sağlıklı koşullarda kurban kesimi için kesim alanlarında temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Karaköprü Belediyesi, halkın temiz ve sağlıklı ortamda kurban kesmelerini sağlamak için kurban kesim ve satış yerlerinde gerekli çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kesim yerlerinde oluşması muhtemel çevre kirliliğini önlemek ve daha steril bir ortamda kurban kesimi yapılmasını sağlamak için kesim yerlerinde yıkama ve dezenfekte çalışması yaptı.

Ekipler, ilçe genelindeki tüm kurban kesim yerlerinin temizliğini bayram öncesi bitirmek için çalışmalarını sürdürürken, vatandaşların kurbanlık et ve sakatatları muhafaza etmesi için bayram namazı sonrası camilerde ve kurban kesim alanlarında kurban poşeti dağıtımı yapacak.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Kurban Bayramı öncesi belediye olarak tüm önlemleri aldıklarına belirterek, "Bayram öncesi her yıl olduğu gibi hijyenik ve güvenli bir ortamda kesim yapılması için hazırlık yapıyoruz. Bu konuda temizlik personelimiz kurban kesim yerlerinde temizlik çalışmaları yaparak bu alanları kurbana hazırlıyor. Pandemi nedeniyle bu yıl dezenfektasyona ve hijyene daha fazla önem veriyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın huzurlu, mutlu bir bayram geçirmesi için belediye olarak bayram süresince zabıta ekiplerimiz de 24 saat çalışacak. Vatandaşlarımızdan ricamız salgın hastalığa karşı tedbiri elden bırakmamaları sosyal mesafeye uyarak gerekli önlemleri almaları ve kurban keserken oluşacak çöpleri dağıtacağımız kurban poşetlerine veya çöp konteynerlerine bırakarak personelimize yardımcı olmalarıdır. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın huzurlu ve güzel bir bayram geçirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA