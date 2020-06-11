Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl'dan şehit ailesi ve gaziye ziyaret Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl, şehit ailesi ve Kıbrıs gazini ziyaret etti.

Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl, şehit ailesi ve Kıbrıs gazini ziyaret etti. Kaymakam Akıl, beraberindeki yetkililerle önce Esentepe Mahallesinde yaşayan şehit Mustafa Türk'ün ailesini ziyaret etti. Şehidin ailesiyle sohbet eden Akıl, ailenin taleplerini dinledi. Akıl, daha sonra Kıbrıs gazisi Tahir Nege'nin Narlıkuyu Mahallesi'ndeki evine geçti. Gazi Nege ve ailesinin hal hatırını soran Akıl, çocuklarla da yakından ilgilenerek hediyeler verdi. Kaynak: AA