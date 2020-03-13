Karaköprü'deki camilerde korona virüs önlemi
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Şanlıurfa, Karaköprü, Wuhan, Güncel

Karaköprü'deki camilerde korona virüs önlemi

Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçe Belediyesi dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı önlemlerini arttırdı.

13.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:38
Karaköprü'deki camilerde korona virüs önlemi

Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçe Belediyesi dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı önlemlerini arttırdı. Ekipler Cuma Namazı öncesi ilçede bulunan tüm camilerde dezenfekte çalışması yaptı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın pek çok ülkesinde yayılan korona virüsüne karşı Karaköprü Belediyesi Cuma Namazı öncesi ilçedeki tüm cami ve ibadethaneleri ilaçlayarak dezenfekte çalışması yaptı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korona virüsünün, ülkemizde de pozitif sonuç veren vakanın tespitinden sonra Belediye olarak acil önlem aldık" dedi. Halkımızın sağlığı için alınması gereken tüm önlemleri aldıklarını ifade eden Başkan Metin Baydilli, "Ekiplerimiz ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Cuma namazı öncesi ekiplerimiz tarafından tüm camilerimizde dezenfekte çalışması yaptı. Camilerimizin yanında ekiplerimiz halkımızın yoğun olarak kullandıkları bölgelerde de dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" diye konuştu.


Başkan Baydilli vatandaşların, tedbir olarak tüm yapılan uyarıları dikkate almalarını ve korunmak için neler yapılması gerektiği konusundaki bilgilendirme yazılarını mutlaka okumaları ve resmi kaynaklar dışındaki asılsız bilgilere itibar edilmemesi yönünde uyardı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Manşet

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