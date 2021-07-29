Karaköprü'de yüzme havuzu hizmete açılıyor

Karaköprü Belediyesi, Atakent Mahallesi mesire alanındaki sosyal tesislerinde bulunan yüzme havuzunu cumartesi günü vatandaşların hizmetine açıyor.

Karaköprü Belediyesi, Atakent Mahallesi mesire alanındaki sosyal tesislerinde bulunan yüzme havuzunu cumartesi günü vatandaşların hizmetine açıyor.

Karaköprü Belediyesi vatandaşların yüzme havuzu taleplerine karşılık olarak eksiği karşılamak için mesire alanında bulunan Karaköprü Belediyesi sosyal tesislerinde bulunan havuzu vatandaşların hizmetine açıyor. Tadilat ve temizlik çalışmaları yapılan havuz vatandaşların sıcak havada serinlemesi için hizmete açılacak. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle kapalı tutulan havuz vatandaşların talebi üzerine temizlenip dezenfekte edilirken, tüm güvenlik önlemleri alınan havuzda cankurtaranlar da hazır bekleyecek ve her gün kullanılan alanlarda dezenfekte işlemi gerçekleştirilecek. Herkesin havuza girebilmesi için Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla havuz giriş fiyatları cüzi tutularak 10 lira olarak belirlendi.

Atakent Mahallesi mesire alanında buluna Karaköprü Belediyesi sosyal tesislerindeki yüzme havuzu 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı