Karaköprü'de yeni yollar açılıyor
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Karaköprü'de yeni yollar açılıyor

Karaköprü'de yeni yollar açılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karaköprü'nün toplu konut ve yapılaşma bölgesi olan Seyrantepe Mahallesinde ihtiyacı gidermek ve trafiği rahatlatmak için yeni yollar açılıyor.

Karaköprü'nün toplu konut ve yapılaşma bölgesi olan Seyrantepe Mahallesinde ihtiyacı gidermek ve trafiği rahatlatmak için yeni yollar açılıyor.

İmara açılan alanlarda ulaşımı rahatlatmak için Karaköprü Belediyesi Fen işleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yeni yollar açarak vatandaşların hizmetine sunuyor. 2020 yılı büyüme oranıyla Şanlıurfa'nın en büyük, Türkiye'de de 6'ncı sıradaki ilçesi konumunda olan Karaköprü'de ihtiyacı karşılamak için yeni yollar açılıyor. İlçenin en hızlı gelişen ve toplu konut bölgesi olan yerlerinden Seyrantepe Mahallesinde ortaya çıkan yol ihtiyacını gidermek ve vatandaşların mağdur olmaması için Fen İşleri ekipleri uygun olan yerlerde yeni yollar açarak ilçeye kazandırıyor.

Vatandaşa en iyi hizmeti sunmak için çalıştıkları söyleyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Seyrantepe Mahallesinin adeta küçük Karaköprü gibi hızla büyüdüğüne dikkat çekerek, burada yaşayan vatandaşlara hizmet etme adına yoğun mesai harcadıklarını ifade etti.

Fen işleri ekiplerinin ilçe genelinde gerek yol açma gerekse kilitli parke döşeme anlamında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğünü söyleyen Başkan Baydilli, " Karaköprü ilçemiz her sene önemli bir büyüme kat ediyor ve sürekli nüfusunu katlıyor. 'Yol medeniyettir' anlayışıyla ilk günden beri bir seferberlik içerisindeyiz çünkü sürekli yeni yol ihtiyacı doğuyor. Seyrantepe Mahallemiz de hızlı yapılaşmasıyla yol ihtiyacı olan mahallelerimizin başında geliyor. Buraya neredeyse her hafta yeni bir yol açıyoruz. Bunun dışında Batıkent, Doğukent ve Güllübağ mahallelerimizde de yol açma çalışmalarımız program dahilinde devam ediyor" diye konuştu.

Ayrıca Başkan Baydilli yoğun bir tempoda çalışarak ilçeye yeni yollar kazandıran fen işleri ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Karaköprü'de yeni yollar açılıyor
Karaköprü'de yeni yollar açılıyor
Karaköprü'de yeni yollar açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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