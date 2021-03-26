Karaköprü'de su çeşmesinden sıcak çorba akıyor
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Karaköprü'de su çeşmesinden sıcak çorba akıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Karaköprü'de su çeşmesinden sıcak çorba akıyor

Karaköprü Belediyesi tarafından hizmet veren ikram çeşmesinde soğuk havalarda vatandaşların içini ısıtmak için sıcak çorba akıyor.

Karaköprü Belediyesi tarafından hizmet veren ikram çeşmesinde soğuk havalarda vatandaşların içini ısıtmak için sıcak çorba akıyor.

Karaköprü Belediyesi Sosyal İşler ve Yardımlaşma Müdürlüğü tarafından vatandaşın hizmetine sunulan ikram çeşmesi cuma günleri vatandaşlara sıcak çorba hizmeti veriyor. Yaz aylarında havaların sıcak olması ile birlikte ikram çeşmesinden soğuk içecekler akarken, soğuk havalarda çeşmeden sıcak çorba akıyor. Cuma günleri sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşlar ile okula giden öğrenciler sıcak çorba ve ekmek ikramıyla içini ısıtıyor. Yapılan bu hizmetten dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür eden vatandaşlar Cuma sabahları sıcak çorba ile hem fırsat bulamadıkları kahvaltı öğününü yediklerini hem de soğuklarda içlerinin ısındığını dile getirdiler.

İkram çeşmesindeki çorba ikramı havaların ısınmasıyla yerini soğuk limonata veya soğuk meşrubat ikramına bırakacak. - ŞANLIURFA

Karaköprü'de su çeşmesinden sıcak çorba akıyor
Karaköprü'de su çeşmesinden sıcak çorba akıyor
Karaköprü'de su çeşmesinden sıcak çorba akıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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