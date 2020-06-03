Karaköprü'de oyuncak müzesi çocuklara hazırlandı Şanlıurfa'da Karaköprü Belediyesi pandemi sebebiyle yaklaşık 2 buçuk aydır kapalı olan Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesi titizlikle dezenfekte edildi.

Şanlıurfa'da Karaköprü Belediyesi pandemi sebebiyle yaklaşık 2 buçuk aydır kapalı olan Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesi titizlikle dezenfekte edildi. Müze, çocuklar için Çarşamba ve Cuma günleri saat 14.00 ile 18.00 arasında hizmet verecek.

Pandemi normalleşme süreci kapsamında Karaköprü Belediyesi bünyesinde bulunan tesisler dezenfekte işleminin ardından vatandaşların hizmetine sunuluyor. Daha önce okuma evleri, kütüphane ve gençlik merkezlerini dezenfekte eden ekipler, Şanlıurfa'da bir ilk olan Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde de tüm dezenfekte işlemlerini tamamladı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, normalleşme süreci ile birlikte çocukların Çarşamba ve Cuma günü sokağa çıkacak olması nedeniyle Karaköprü'de çocukların uğrak yeri olan oyun ve oyuncak müzesinde gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyleyerek, "Normalleşme süreci ile birlikte ilk etapta öğrenciler tarafından yoğun talep olan okuma evlerimizi ve kütüphanemizi dezenfekte ettik. Okuma evlerimiz 3 Haziran Çarşamba gününden itibaren sosyal mesafe kuralına göre dizayn edilerek kullanıma hazır hale getirdik. Bunun yanında çocuklarımızı da unutmadık. Şanlıurfa'mızda bir ilk olan ve çocuklarımızın en çok talep ettiği yerler arasında bulunan oyun ve oyuncak müzesini de ilaçlayarak çocuklarımıza hazır hale getirdik. Çocuklarımız gönül rahatlığı ile oyun ve oyuncak müzemizde hijyenik bir ortamda zaman geçirecekler" diye konuştu.

Öte yandan Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesinin 0-18 yaş arası çocuklar için sokağa çıkma yasağının olmadığı Çarşamba ve Cuma günleri, saat 14.00-18.00 arasında açık olacağı belirtildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA