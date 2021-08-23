Karaköprü'de okullar eğitim sezonuna hazırlanıyor
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Karaköprü'de okullar eğitim sezonuna hazırlanıyor

Karaköprü'de okullar eğitim sezonuna hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Karaköprü Belediyesi, eğitim öğretim sezonu öncesi ilçedeki okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Karaköprü Belediyesi, eğitim öğretim sezonu öncesi ilçedeki okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Karaköprü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin temiz bir ortamda okula başlaması için ilçedeki okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması başlattı. Temizlik ekipleri sınıflar ve koridorlarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirirken, özellikle okul bahçesi ve merdivenler deterjanlı su ile yıkanıyor.

Atakent Mahallesinde bulunan Hacı Abdurrahman Özdemir Ortaokulu'nda gerçekleştirilen temizlik çalışmasını Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Aslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Murat Yanmaz da takip etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aslan, 2021-2022 eğitim sezonu öncesi Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla okullarda kapsamlı bir temizlik çalışması başlattıklarını aktararak, öğrencilerin temiz bir ortamda eğitime başlamasını hedeflediklerini kaydetti.

Karaköprü'de okullar eğitim sezonuna hazırlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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