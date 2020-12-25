Karaköprü'de kapalı yüzme havuzu çalışmaları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Karaköprü'de kapalı yüzme havuzu çalışmaları başladı

25.12.2020 11:44 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:49
Karaköprü'de kapalı yüzme havuzu çalışmaları başladı

Karaköprü'de 6 bin metrekare alanda yapılacak olan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu için çalışmalar başladı.

Karaköprü'de 6 bin metrekare alanda yapılacak olan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu için çalışmalar başladı.

Karaköprü'ye bağlı Doğukent Mahallesinde yapılacak olan havuzun çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilgili birime çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu için vatandaşlar tarafından çok talep edildiğini için ilçeye bir yüzme havuzu kazandırmak için bu projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Baydilli, "Kapalı yüzme havuzumuzun çalışmalarına hayırlısıyla başladık. Biz de yapılan çalışmaları incelemek, görmek için burayı ziyaret ettik ve bilgi aldık. İnşallah 14 ayda tamamlanıp vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Kapalı yüzme havuzumuz ilçemize ve Doğukent mahallemize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Doğukent Mahallesine kazandırılacak olan kapalı yüzme havuzu bin metrekaresi kapalı, 5 bin metrekaresi de açık olmak üzere 6 bin metrekare üzerinde yapılacak. Açık alanda yeşil alan, fitness ve oyun grupları da bulunacak. - ŞANLIURFA

Karaköprü'de kapalı yüzme havuzu çalışmaları başladı
Karaköprü'de kapalı yüzme havuzu çalışmaları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fahrettin Koca Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Arto İbrahim Büyükak Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Mustafa Er Samet Aybaba Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Kaza Türk Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karaköprü'de kapalı yüzme havuzu çalışmaları başladı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 11:53:16. #1.14#
title