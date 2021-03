Karaköprü'de kadınlar giyim kursunda meslek öğreniyor

Karaköprü Belediyesi'nin Seyrantepe Mahallesine kazandırdığı 4. Murad Kültür Merkezi'nde kadınlar giyim (dikiş) kursu ile hem meslek öğreniyor hem de boş zamanlarını değerlendiriyor

Karaköprü Belediyesi kadınlara yönelik eğitim ve kurslar vererek kadınların istihdama katılmasına desteğini sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda Seyrantepe Mahallesine kazandırılan 4. Murad Kültür Merkezi'nde açılan Giyim (dikiş) Kursu ile kadınlar meslek öğrenerek istihdama katılıyor. Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan kursla usta öğreticiler kadınlara kıyafet dikimi, dikiş eğitimi verirken, son model dikiş makinalarının kullanımı ve farklı modellerde kıyafet tasarımı eğitimi veriliyor. Her yaştan kadının ilgi gösterdiği kurslar hafta içi sabah 2 grup ve öğleden sonra 1 grup olarak devam ederken, her grupta 20 tane kadın kursiyer bulunuyor. Her fırsatta kadınların eğitim ve istihdamının önemine dikkat çeken ve bu konuda çeşitli çalışmalar yürüten Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli giyim ve dikiş kursu ile kadınların bir meslek öğrendiklerini ve bu öğrendikleriyle üretim yapıp hayatını idame ettirebileceğini kaydetti.

Başkan Baydilli, "Kadınlarla ilgili çalışma ve projelerimiz her zaman oldu ve onların eğitimi, istihdamı için farklı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Seyrantepe Mahallemizdeki kadınlar da güzel imkanların sağlandığı bu kursta yine bir meslek öğreniyor. Kursumuzun kadınlara hayırlı olmasını dilerken; boş zamanlarını değerlendirmek için bu kursa gelen, yeniş bir şeyler öğrenme çabası gösteren hanımları tebrik ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı