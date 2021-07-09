Karaköprü'de ikram çeşmesinden limonata akıyor

Karaköprü Belediyesi tarafından hizmete sunulan ikram çeşmesinde sıcak havalarla birlikte soğuk limonata akmaya başladı.

Karaköprü Belediyesi tarafından hizmete sunulan ikram çeşmesinde sıcak havalarla birlikte soğuk limonata akmaya başladı. Cuma namazından sonra vatandaşlar ve çocuklar ikram çeşmesinden limonata içerek serinledi.

Karaköprü Belediyesinin hizmete koyduğu ikram çeşmesinde sıcak havalarda vatandaşların serinlemesi için soğuk limonata akıyor. Cuma günleri namazdan sonra çeşmeden limonata ikramı yapılırken özellikle çocuklar ve namazdan çıkan vatandaşlar limonataya ilgi gösterdi. Vatandaşlar bu hizmetinden dolayı Karaköprü Belediyesine ve Başkan Metin Baydilli'ye teşekkür ederken, ikram çeşmesinin hem ikram geleneği olarak hem de sıcak havalarda vatandaşların soğuk limonata içmesi bakımından güzel olduğunu dile getirdi.

Bu arada ikram çeşmesinden kış ayların da sabahları işe giden vatandaşlar ve okula giden öğrenciler için sıcak çorba ikramı yapılıyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı