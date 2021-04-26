Karaköprü'de evde bakım hizmeti Ramazanda da sürüyor

Karaköprü Belediyesi ile Karaköprü Kaymakamlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü projeyle ilçedeki yaşlı ve dezavantajlı vatandaşlara evde bakım ve temizlik hizmeti Ramazan ayında da sürüyorToplumun her kesimine dokunan ve hizmet götüren Karaköprü Belediyesi, Ramazan ayında da gönüllere dokunmaya ve...

Karaköprü Belediyesi ile Karaköprü Kaymakamlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü projeyle ilçedeki yaşlı ve dezavantajlı vatandaşlara evde bakım ve temizlik hizmeti Ramazan ayında da sürüyor

Toplumun her kesimine dokunan ve hizmet götüren Karaköprü Belediyesi, Ramazan ayında da gönüllere dokunmaya ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Karaköprü Kaymakamlığı ile ortaklaşa olarak yürütülen 'Yaşlılarımız yalnız değildir' projesi ile evde bakıma muhtaç yaşlı vatandaşlara ve ailelere verilen evde bakım desteği Ramazan ayında da sürüyor.

Evde bakım hizmeti için oluşturulan ekip tespit edilen yaşlı veya engelli vatandaşların evlerine giderek kişisel bakım, temizlik ve ev temizliği işlerini yaparak evden ayrılıyorlar. Özellikle kırsalda yaşayan yaşlı vatandaşların evlerine gidilerek hem kendilerinin hem de evlerinin temizliği yapılıyor. Her bir aileye 10 günde bir gidilerek evde bakım ve temizlik hizmeti veriliyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı