Karaköprü'de Dünya Temizlik Günü kutlandı

22.09.2019 12:28

Karaköprü Belediyesinin öncülüğünde çevre temizliğine farkındalık oluşturmak adına 158 ülkede aynı anda kutlanan 'Dünya Temizlik Günü' yapılan etkinlikle kutlandı.



Çevre koruma ve temizliğe önem veren Karaköprü Belediyesi 'lets do it' hareketiyle 158 ülkede kutlanan "Dünya Temizlik Günü' etkinliğine öncülük ederek Şanlıurfa'da kutlanmasını sağladı. Karaköprü Mesire alanında yapılan programda çocuklar için çeşitli oyunlar, etkinlikler, mini tiyatro gösterisi ve müzik dinletisi yapılırken, vatandaşlara fidan ve çöp poşeti dağıtılarak 'Yemyeşil ve temiz bir Karaköprü' mesajı verildi.



Program Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimi öncülüğünde gerçekleştirilirken Yeşilay, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, TEMA Vakfı, Urfa Bisiklet Topluluğu, Rota Akademi Koleji ve Orman Bölge Müdürlüğü ortaklığında yapıldı



Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan 158 ülkede yapılan böyle bir etkinliğin Karaköprü'de gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.



Kaytan, "Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etmek istiyorum. Bugün dünya temizlik gününde çevrenin temizliğinde bireyin bilinçlenmesi için Karaköprü'de bu etkinliğin yapılması çok şey ifade ediyor. Dünyada 158 ülkede yapılan bu etkinliğe Şanlıurfa'da öncülük ederek gerçekleştiren Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimine ve tüm kuruluşları tebrik etmek gerekiyor" dedi.



Programın sonun Başkan Vekili Kaytan ve davetliler çöp toplama etkinliğine katılarak mesire alanında çöp toplarken, Başkan Vekili Kaytan mesire alanında piknik yapan vatandaşlara piknik sonrası çevre temizliği için çöp poşeti verdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA