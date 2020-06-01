Karaköprü'de dönüş hazırlıkları tamam
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Karaköprü'de dönüş hazırlıkları tamam

Şanlıurfa'da Karaköprü Belediyesi pandemi sebebiyle yaklaşık 2 buçuk aydır kapalı olan okuma evleri, kütüphane ve gençlik merkezlerinde dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Karaköprü'de dönüş hazırlıkları tamam
01.06.2020 17:52 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:55

Şanlıurfa'da Karaköprü Belediyesi pandemi sebebiyle yaklaşık 2 buçuk aydır kapalı olan okuma evleri, kütüphane ve gençlik merkezlerinde dezenfeksiyon çalışması yaptı. Yapılan kapsamlı çalışma ile birlikte sosyal tesisler ilaçlandıktan sonra sosyal mesafe kuralına göre dizayn edilerek kullanıma hazır hale getirildi.

Karaköprü Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren sosyal tesisler 3 Haziran Çarşamba günü tekrardan hizmet vermeye başlayacak. Karaköprü Belediyesi ekipleri, açılış öncesinde yoğun tempoyla çalışmasını sürdürürken, özel kıyafetli ekipler, Kütüphane, okuma evleri ve gençlik merkezinde her noktayı detaylı bir şekilde dezenfekte ederek steril hale getirdi. Okuma evleri ve kütüphaneleri sosyal mesafe kuralına göre dizayn eden ekipler, okuma evlerinin girişlerine dezenfektan aparatı yerleştirirken içeri giren vatandaşların ateşleri personeller tarafından ölçülecek. Tüm tesislerde tedbirleri aldıklarını ifade eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Belediyemize ait olan tesislerimizi açmadan önce ilaçlayarak vatandaşlarımızın rahatlıkla gelip oturabileceği, bir ortamı oluşturduk. Okuma evlerimiz, Kütüphanemiz ve Çadır gençlik merkezimizde dezenfeksiyon ve hijyen adına tüm çalışmalarımızı tamamladık. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile 3 Haziran Çarşamba gününden itibaren tesislerimizden istifade edebilirler" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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