Karaköprü'de çocuklardan basketbol kursuna yoğun ilgi
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Karaköprü'de çocuklardan basketbol kursuna yoğun ilgi

Karaköprü'de çocuklardan basketbol kursuna yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Karaköprü Belediyesi tarafından açılan basketbol kursuna çocuklar yoğun ilgi gösterirken, geleceğin sporcuları olmak için eğitim alıyor.

Karaköprü Belediyesi tarafından açılan basketbol kursuna çocuklar yoğun ilgi gösterirken, geleceğin sporcuları olmak için eğitim alıyor.

Karaköprü Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında çocukların boş zamanlarını sporla değerlendirmesi için basketbol kursu açtı. Doğukent Spor Kompleksi ve Çankaya Mahallesi'ndeki çadır gençlik merkezinde açılan kurslara çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Karaköprü Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından Doğukent Spor Kompleksi'nde açılan kursta çocuklar antrenmanlarını sürdürürken, temel basketbol eğitimi alarak temel atıyorlar. 50 öğrencinin katılımıyla başlayan kursta kayıtlar devam ederken deneyimli antrenörler eşliğinde Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Kurslara katılan çocuklar boş vakitlerini sporla değerlendirmelerinden son derece memnun olduklarını belirterek, böyle bir imkanı sağlamasından dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür ettiler. - ŞANLIURFA

Karaköprü'de çocuklardan basketbol kursuna yoğun ilgi
Karaköprü'de çocuklardan basketbol kursuna yoğun ilgi
Karaköprü'de çocuklardan basketbol kursuna yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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