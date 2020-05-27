Karaköprü'de camiler ibadete hazırlanıyor
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Karaköprü'de camiler ibadete hazırlanıyor

Şanlıurfa'da Karaköprü Belediyesi pandemi normalleşme süreci kapsamında 29 Mayıs'ta açılacak olan camilerde dezenfekte çalışması başlattı.

Karaköprü'de camiler ibadete hazırlanıyor
27.05.2020 17:56 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:59

Şanlıurfa'da Karaköprü Belediyesi pandemi normalleşme süreci kapsamında 29 Mayıs'ta açılacak olan camilerde dezenfekte çalışması başlattı. Ekipler, camilerin hem içini hem de avlusu ibadete hazır hale getiriyor.

Karaköprü Belediyesi, Korona virüs sürecinde bir süredir kapalı olan ve 29 Mayıs Cuma günü ibadete açılacak camilerde ilaçlama ve yıkama çalışması yaparak steril hale getiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, pandeminin başladığı ilk günden itibaren halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda çalışmalarını aralıksız sürdürürken, 29 Mayıs tarihinde açılacak olan camiler ve ibadethaneleri de dezenfekte ederek ibadete hazır hale getiriyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, pandeminin Türkiye'de görüldüğü ilk andan itibaren gerekli tüm önlemleri aldıklarını söyleyerek, "Pandeminin ülkemizde görüldü 11 Mart tarihinden sonra Karaköprü Belediyesi olarak önlemler aldık. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün bünyesinde Dezenfekte Timi kurarak tüm mahallelerimizde cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti. Bunun yanında vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanları rutin bir şekilde dezenfekte ediyoruz. 29 Mayıs'ta ibadete açılacak olan camilerimizin hem içini hem de avlusunu dezenfekte ederek ibadete hazırlıyoruz" dedi.

Dezenfekte çalışması yapılan camilerin imamları, yapılan hizmetten memnun olduklarını belirterek, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve ekibine teşekkür ettiler.

Öte yandan Başkan Metin Baydilli, ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarının rutin olarak sürdürüldüğünü sözlerine ekledi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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