Karaköprü'de 107 işçi için toplu sözleşme
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karaköprü'de 107 işçi için toplu sözleşme

10.03.2021 11:28 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:31
Karaköprü'de 107 işçi için toplu sözleşme

Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçe Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında bir şirkete bağlı 107 personel için toplu iş sözleşme imzalandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçe Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında bir şirkete bağlı 107 personel için toplu iş sözleşme imzalandı.

Karaköprü Belediyesi kendisine bağlı BELKAR şirketinde bulunan 107 personel için yetkili Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi yapıldı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve personel adında yetkilendirilen Belediye İş Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Adem Şıltak tarafından atılan imzalar sonucu gerçekleştirilen sözleşmeyle işçilerin maaş ve haklarında gerekli düzenlemeler yapıldı.

Baydilli "Gönül isterdi ki bütçemiz ve şartlarımız daha uygun olsun da personelimize daha fazla imkan sunalım. Biz personelimiz için şartlarımızı gerçekten zorladık ve elimizden geldiğince onların faydasına bir sözleşme yapmaya çalıştık. Personelimizin de ilçemiz için yapacakları hizmetlerle bunun karşılığı vereceğinden şüphem yok. Toplu iş sözleşmemiz BELKAR şirketimize bağlı personelimize ve belediyemize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Belediye İş Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Adem Şıltak da Baydilli'ye ve şirket yönetimine gösterdikleri fedakarlıklar için personel adına teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Karaköprü'de 107 işçi için toplu sözleşme
Karaköprü'de 107 işçi için toplu sözleşme
Karaköprü'de 107 işçi için toplu sözleşme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Fahrettin Koca Fahrettin Altun Necmettin Erbakan
Magazin Prens Harry Aleyna Tilki Müslüm Gürses Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Ali Şansalan Ünal Karaman Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karaköprü'de 107 işçi için toplu sözleşme - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 11:32:38. #1.15#
title