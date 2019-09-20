Karaköprü Belediyespor'da hedef galibiyet

20.09.2019 12:16

Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 4. haftasında deplasmanda Manisaspor'a konuk oluyor. Kırmızı siyahlı ekip galibiyetle dönerek çıkışını sürdürmek istiyor.



TFF 3. ligde Şanlıurfa'yı temsil eden Karbel Karaköprü Belediyespor 1. grupta 4. hafta maçında Manisaspor deplasmanına çıkıyor. Maç için Manisa'ya giden kırmızı siyahlı ekip 3 puanla dönerek çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde ilk 3 haftada 2 galibiyet 1 beraberlikle 7 puan toplayan Karaköprü ekibi, Manisa'dan da galibiyetle dönerek galibiyet serisi başlatmanın hesaplarını yapıyor. Bugün Manisa'ya hareket eden Karaköprü Belediyespor maç öncesi son idmanını Manisa'da gerçekleştirecek ve maç saatini beklemeye başlayacak.



21 Eylül Cumartesi Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak ve maçı Isparta Bölgesi Hakemi Tunç Özdemir yönetecek. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA