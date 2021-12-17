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Karaköprü Belediyesinden çorba ikramı

Karaköprü Belediyesinden çorba ikramı
AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Karaköprü Belediyesi tarafından ikram çeşmesinden vatandaşlara çorba ikram edildi.

Karaköprü Belediyesi tarafından ikram çeşmesinden vatandaşlara çorba ikram edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşın hizmetine sunulan ikram çeşmesi cuma günleri vatandaşlara sıcak çorba hizmeti veriyor.

Yaz aylarında ikram çeşmesinden soğuk içecekler akarken, soğuk havalarda çeşmeden sıcak çorba akıyor.

Sıcak çorba ikramı cuma günleri sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşların ve okula giden öğrencilerin içini ısıtıyor.

İkram çeşmesinde sıcak çorbalarını içen vatandaşlar, belediye görevlilerine teşekkür etti.

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

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