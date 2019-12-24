Karaköprü Belediyesi personeline psikolojik şiddete farkındalık eğitimi
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Karaköprü Belediyesi personeline psikolojik şiddete farkındalık eğitimi

Karaköprü Belediyesinde görev yapan personele psikolojik şiddet konusunda eğitim verildiKaraköprü Belediyesi ve Karaköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü ortaklığında belediye personeline eğitim verildi.

24.12.2019 12:19 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:24
Karaköprü Belediyesi personeline psikolojik şiddete farkındalık eğitimi

Belediyesinde görev yapan personele psikolojik şiddet konusunda eğitim verildi


Karaköprü Belediyesi ve Karaköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü ortaklığında belediye personeline eğitim verildi. Karaköprü İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Psikolog Adnan Demircan tarafından verilen eğitimde personele iş yerinde psikolojik şiddet ve buna maruz kalınması durumunda yapılması gerekenler ile ilgili bilgi verildi. Karaköprü Belediyesi toplantı ve nikah salonunda gerçekleştirilen programa, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı. Psikolog Demircan, iş yerinde rastlanılan psikolojik şiddet durumlarında neler yapılması gerektiği, bu durumun hangi psikolojik sorunlara yol açtığı, çalışma hayatında meydana gelen stresle başa çıkma yolları gibi konularda bir sunum gerçekleştirdi. Karaköprü Belediyesinin personele yönelik bu tür eğitimlere devam edeceği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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