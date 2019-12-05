Karaköprü Belediyesi İzmir Fuarında yerini aldı

05.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:25

5-7 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan Travel Turkey İzmir Fuarında Karaköprü Belediyesi de ilçenin ve Şanlıurfa'nın tanıtımını yapmak adına yerini aldı.



Karaköprü Belediyesi İzmir'de düzenlenen Travel Turkey İzmir Fuarında yerini alarak ilçenin tanıtımını yapıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Haliliye Belediyesi ve Eyyübiye Belediyesi ile birlikte fuarda Şanlıurfa'yı temsil eden Karaköprü Belediyesi standına gelen vatandaşlara Şanlıurfa ve Karaköprü ile ilgili bilgiler verip tanıtım yapılıyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de fuarı ziyaret ederek, Karaköprü Belediyesi standında vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Baydilli ilçenin tanıtımı için önemli bir fuara katılım gösterdiklerini dile getirerek, "Güneydoğu'nun en hızlı büyüyen ilçesi Karaköprü'müzü İzmir'de tanıtmanın öneminin farkındayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve merkez ilçe belediye başkanlarımızla birlikte burada Şanlıurfa'mızın tanıtımını yapmak, insanları şehrimize çekmek için bulunuyoruz. Gerçekten buradaki insanların güzel bir ilgisi var, ben İzmir'de yaşayan vatandaşları fuara ve standımıza bekliyorum" diye konuştu.



Travel Turkey İzmir Fuarı 7 Aralık Cumartesi gününe kadar devam edecek. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA