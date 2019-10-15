"Karakomik Filmler"in galası yapıldı

15.10.2019 21:42

"Arif v 216", "G.O.R.A.", "A.R.O.G." ve "Hokkabaz" gibi filmlerle sinemaseverler tarafından beğeni kazanan Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği "Karakomik Filmler"in galası Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sanat ve sinema camiasının yoğun ilgi gösterdiği galaya, filmin oyuncu ekibinin yanı sıra aralarında Mert Fırat, Burcu Biricik, Özge Özberk, Ahu Yağtu, Mahsun Kırmızıgül, Pelin Akil ile Anıl Altan'ın bulunduğu birçok ünlü isim katıldı.

Galaya eşiyle birlikte katılan Mahsun Kırmızıgül, Cem Yılmaz'a başarılar dileyerek, "İki filmin bir arada olması çok farklı bence. Umarım yolu açık olur." dedi.

Son günlerde Türk sinemasının iyi bir seyirciye sahip olduğunu ve kendisinin bir film çekerken maddi kaygılar taşımadığını dile getiren Kırmızıgül, "Bugüne kadar eğer maddi bir kaygı taşımış olsaydım, sinema yerine müzik yapardım, sahnelerde olurdum." diye konuştu.

Oyuncu Ahu Yağtu da filmin hikayesini daha önceden bildiğini ve sonucu bugüne kadar merakla beklediğini söyleyerek, dizi ve sinemada yeni projelerle bu sezonda yer alabileceğini sözlerine ekledi.

Karakomik Filmler hakkında

Yılmaz'ın "iki film birden" konseptli projesi "Karakomik Filmler" filminin ilki "Kaçamak" ve "2 Arada" isimli iki orta metraj filmden oluşuyor.

Başrollerinde Yılmaz'ın yanı sıra Özkan Uğur, Zafer Algöz, Necip Memili, Nilperi Şahinkaya ve Can Yılmaz'ın yer aldığı "Kaçamak", eşlerine yalan söyleyip felekten bir hafta sonu geçirmek için lüks bir işletmede bir araya gelen bir grup erkeğin, yakınlarına dünya dışı varlıkların iniş yapmasıyla gelişen olayları anlatıyor.

Yine Yılmaz'ın başrolde olduğu Ozan Güven, Cem Davran, Cemre Ebuzziya ve Uraz Kaygılaroğlu'nun rol aldığı "2 Arada" ise arabalı vapurda çalışan Metin'in yaşadıklarını ele alıyor.

Ahmet Sesigürgil'ün görüntü yönetmenliğini gerçekleştirdiği filmin müziklerini ise Jingle House hazırladı.

Film, 18 Ekim'de vizyona girecek.

Kaynak: AA