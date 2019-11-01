Karakomik Filmler Aslında Ne?

01.11.2019 19:10

Kahvecide 1 lira farkla yumuşak içim,300 TL alışverişe 23 liradan 20 liraya düşen deterjan,önce 599'a çıkan sonra 499 hatta 499.99'a inince "abi ne güzel indirim var ya" dediğimiz deri ceket ve bunlara sevindiğimiz hallerden sonra şimdi bir de bir biletle iki film izleme geldi başımıza.

Kaynak: Youtube