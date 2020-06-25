Karakolda doğum yapan kedi ve yavrularına polislerden şefkat eli Karakolda doğum yapan kedi ve yavrularına polislerden şefkat eli Erzincan'da karakolda doğum yapan kedi ve iki yavrusunu polisler büyütüyor.

Karakolda doğum yapan kedi ve yavrularına polislerden şefkat eli

ERZİNCAN - Erzincan'da karakolda doğum yapan kedi ve iki yavrusunu polisler büyütüyor.

Yenişehir Şehit Enis Bediz Karakolunun ardiye kısmında yaklaşık 1 ay önce iki yavru dünyaya getiren kediye polisler şefkat eli uzattı. Karakolda kedinin doğum yaptığını fark eden polisler, kedi ve yavrularını besleyip büyütmeye başladı. Aradan geçen 1 aylık sürede gözleri de açılan yavru kediler karakolun adeta maskotu oldular.

Karakol amiri komiser Mehmet Akif Eker, "Geçen yılda başka bir kedi karakolda yavrularını dünyaya getirmişti. 6 yavrusunu büyütüp sahiplendirdik. Bu sene bu genç kedimiz ardiyede 3 yavru kedi dünyaya getirdi. 1 yavrusu hastalıktan telef oldu. 2 yavrusunu büyütüyoruz. Peynir, ciğerle anneyi besleyip oda sütüyle yavrularına bakıyor. Biraz büyütüp doğaya salacağız." dedi.

Öte yandan iç ısıtan polislerin hayvan sevgisi vatandaşların takdirini topladı.

Kaynak: İHA