KARAKOLA İNEN TİLKİYİ JANDARMA BESLEDİ - YENİDEN - Haberler
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KARAKOLA İNEN TİLKİYİ JANDARMA BESLEDİ - YENİDEN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde yiyecek arayan tilkiyi, nöbet tutan askerler besledi.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde yiyecek arayan tilkiyi, nöbet tutan askerler besledi.

Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava, yaban hayatını da etkiliyor. Karla kaplı doğada yiyecek bulamayan hayvanlar, zaman zaman yerleşim yerlerine iniyor. Tunceli-Ovacık yolundaki tepeye konuşlu Sarıtaş Karakolu'na da inen bir tilki, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Karakolda nöbet tutan askerler, aç olduğu anlaşılan tilkiyi besledi.

KARAKOLA İNEN TİLKİYİ JANDARMA BESLEDİ - YENİDEN

KARAKOLA İNEN TİLKİYİ JANDARMA BESLEDİ - YENİDEN

KARAKOLA İNEN TİLKİYİ JANDARMA BESLEDİ - YENİDEN

KARAKOLA İNEN TİLKİYİ JANDARMA BESLEDİ - YENİDEN

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Ovacık, kar, Güncel, Haber

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