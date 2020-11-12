Son dakika haberleri | Karakol saldırısında teröristlere yardım eden 2 kişi tutuklandı
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Son dakika haberleri | Karakol saldırısında teröristlere yardım eden 2 kişi tutuklandı

12.11.2020 14:48 | Son Güncelleme: 12.11.2020 15:37

Bir son dakika haberine göre Karakol saldırısında teröristlere yardım eden 2 kişi tutuklandı Diyarbakır'da PKK-PYD terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında izine ulaşılan ve Gaziantep'te 2015 yılında gerçekleştirilen karakol saldırısı olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Karakol saldırısında teröristlere yardım eden 2 kişi tutuklandı

GAZİANTEP - Diyarbakır'da PKK-PYD terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında izine ulaşılan ve Gaziantep'te 2015 yılında gerçekleştirilen karakol saldırısı olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Yıldırım Operasyonu kapsamında 3 Ekim'de Diyarbakır'ın Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirilmiş, PKK/PYD terör örgütünün sözde özel kuvvetler sorumlusu etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristin üzerinde, örgüte ait bilgilerin olduğu dijital materyaller bulundu. Söz konusu materyaller incelendiğinde S.D. ve R.Ö. adlı şahıslarla ilgili bilgilere ulaşıldı. Şahısların 26 Ağustos 2015 tarihinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki 25 Aralık Polis Merkez Amirliğine uzun namlulu ve lav silahlarıyla saldıran teröristlerin mühimmatlarının taşınmasına ve eylemi gerçekleştirecekleri noktaya varmalarına yardım ettikleri tespit edilmişti.

Gözaltına alınan şahıslarla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 2 şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. Açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca; PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyon neticesinde, 26.08.2015 tarihinde 25 Aralık Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan S.D ve R.OP isimli şüpheliler sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" denildi.

Son dakika haberleri | Karakol saldırısında teröristlere yardım eden 2 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri | Karakol saldırısında teröristlere yardım eden 2 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri | Karakol saldırısında teröristlere yardım eden 2 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri | Karakol saldırısında teröristlere yardım eden 2 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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