Karakol değil "Perikol"

Peribacası jandarma karakolu olarak kullanılıyor

Jandarma asayişi peribacası içerisinde sağlıyor



NEVŞEHİR - Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinde peribacası içerisinden bulunan karakol yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

Paşabağlarında hizmet veren jandarma karakolunun peribacasının içine yapıldığını gören turistler jandarma karakolu önünde hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor.

İstanbul'dan Kapadokya'yı ziyaret geldiğini ifade eden Zekeriya Gündoğdu, karakolu bölgenin doğal yapısına uygun bulduklarını söyledi. Gündoğdu, "Jandarma karakolunun peribacası içerisinde olması bölgeye çok uyumlu olmuş ve yakışmış. Emeği geçenlere teşekkür etmek lazım. Tam bölgeye uygun bir şekilde olmuş. Burada tuğladan yapılmış bir bina görmeyi istemezdim" dedi.

Aydın Söke'den bölgeyi ziyarete gelen Aydın Taş da,"Türkiye'nin bir çok yerinde jandarma karakolu olsun, polis karakolu olsun gezdim dolaştım. Burada farklı bir şey olmuş. Baraka şeklinden çıkmış peribacasının içerisini bir karakol haline getirmişler. Gerçekten çok güzel olmuş. Bölgede veya farklı şehirler de bu tür yapılar ülkemizde çok geniş bir şekilde yer alıyor. Bu tür yapıların diğer yerlere de uyarlanması çok güzel olur" diye konuştu.

Avusturya'dan Kapadokya bölgesini ziyarete geldiğini ifade eden Mahmut Ertük ise "Jandarma karakolunun peribacası içerisinde bulunmasını çok otantik buldum. Buraya yakışır bir karakol olmuş. Yeni binaların yapılıp da bu otantik görünümü bozmak bence anlamsız" şeklinde konuştu.

Kapadokya bölgesinde Paşabağlarının yanı sıra Göreme Açık Hava Müzesi ve Uçhisar beldesinde de bir jandarma karakolu peribacası içerisinde hizmet veriyor.