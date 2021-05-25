KARAKOL BAHÇESİNDE TÜFEKLE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİYE GÖZALTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KARAKOL BAHÇESİNDE TÜFEKLE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, elindeki pompalı tüfekle polis karakolunun bahçesine gelerek, havaya rastgele ateş açan H.A., gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da, elindeki pompalı tüfekle polis karakolunun bahçesine gelerek, havaya rastgele ateş açan H.A., gözaltına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Olgunlar Mahallesi'ndeki Bahçelievler Şehit Mustafa Demirci Polis Merkezi'nde meydana geldi. Ailevi ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen H.A., karakol bahçesine pompalı tüfekle gelerek, havaya rastgele ateş açtı. Karakoldaki polisler, hemen müdahale ederken, dışarıdan da takviye ekipler ve sağlık görevlileri sevk edildi. H.A., polislerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı. Olayda yaralanan olmazken, H.A.'nın polis merkezindeki sorgusu sürüyor.

KARAKOL BAHÇESİNDE TÜFEKLE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİYE GÖZALTI
KARAKOL BAHÇESİNDE TÜFEKLE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİYE GÖZALTI
KARAKOL BAHÇESİNDE TÜFEKLE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİYE GÖZALTI
KARAKOL BAHÇESİNDE TÜFEKLE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

30 metrelik falezlerde mahsur kalan köpeğini kurtarmak isterken kendisi de mahsur kaldı
30 metrelik falezlerde mahsur kalan köpeğini kurtarmak isterken kendisi de mahsur kaldı
ARACINDA YARI ÇIPLAK BULUNDU; 'HAVA SICAKTI PANTOLONUMU ÇIKARDIM' DEDİ
ARACINDA YARI ÇIPLAK BULUNDU; 'HAVA SICAKTI PANTOLONUMU ÇIKARDIM' DEDİ
Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı iten anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti
Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı iten anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Murat Kurum Mustafa Sarıgül Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Erçel Bülent Ersoy Demet Akalın Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KARAKOL BAHÇESİNDE TÜFEKLE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİYE GÖZALTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 23:59:47. #1.11#

title