Karakoçan ilçesinde vaşak görüntülendi Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde nesli koruma altında olan, sayılarında son yıllarda artış gözlenen vaşaklar görüntülendi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde nesli koruma altında olan, sayılarında son yıllarda artış gözlenen vaşaklar görüntülendi.

İlçeye bağlı Çavuşyolu köyünde sürü çobanlığı yapan Muhammet Arslan, arazide hayvanlarını otlatırken ağaç üzerinde kediye benzettiği bir hayvan fark etti.

Yanına yaklaştığında bunun nesli koruma altında bulunan vaşak olduğunu anlayan Arslan, ağaç üzerindeki vaşağı cep telefonuyla görüntüledi.

Öte yandan, köy sınırları içerisinde bulunan bir tesise inen vaşağın görüntüsü de kameraya yansıdı. Görüntülerde bir süre tesis yakınlarında gezinen vaşak daha sonra gözden kayboluyor.

Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karakoçan ilçesinin yemyeşil doğası ve ormanlık alanlarıyla yabani hayvanların barınması açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Yaban hayvanlarının korunması için özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktıklarını ifade eden Akbaba, bölgede sayılarında son yıllarda artış gözlenen vaşakların ilçenin yaban hayatı açısından önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA