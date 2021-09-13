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Karakoçan'da yapımı devam eden spor tesislerinde sona gelindi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Karakoçan'da yapımı devam eden spor tesislerinde sona gelindi

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Karakoçan'da inşasına başlanan futbol sahası ve spor salonunun yapımında sona gelindi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Karakoçan'da inşasına başlanan futbol sahası ve spor salonunun yapımında sona gelindi.

Elazığ İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Karakoçan'da yakın zamanda ihalesi tamamlanan ve ilçenin kalkınması adına sportif anlamda yenileme ve yeniden inşa konusunda hız verilen spor salonları ve futbol sahalarının da arasında yer alan Karakoçan futbol sahası ve spor salonunda sona yaklaşıldı. İlçe gençleri için hazır hale getirilmesi planlanan ve amatör spora hazır hale getirilen Karakoçan'da bakım onarım işlerinde son rötuşlarına geçildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Karakoçan'da yaptıkları spor yatırımları kapsamında, spor salonu dış cephe, salon zemini yenilenmesi, tribün, soyunma odaları, salon içi bakım onarım ve ayrıca futbol sahasında tribün, skorboard, aydınlatma, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları ile hazır hale getirdiklerini söyledi. Eren, "İlçemiz gençleri ve amatör sporuna hizmet için gün saydığımız Karakoçan'da futbolun yanı sıra salon sporlarının da yapılabileceği spor salonumuzda bakım onarım çalışmalarını da tamamlayıp ilçemiz sporseverlerinin hizmetine sunacağız. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Karakoçan'da yapımı devam eden spor tesislerinde sona gelindi

Karakoçan'da yapımı devam eden spor tesislerinde sona gelindi

Karakoçan'da yapımı devam eden spor tesislerinde sona gelindi

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Haber: Karakoçan'da yapımı devam eden spor tesislerinde sona gelindi - Haberler Spor
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