Karakoçan'da terör propagandasına 3 gözaltı
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Karakoçan'da terör propagandasına 3 gözaltı

15.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:41
Karakoçan'da terör propagandasına 3 gözaltı

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde düzenlenen operasyonda, HDP İlçe Başkanı Veysi Sarıtağ ile birlikte 3 kişi, terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde düzenlenen operasyonda, HDP İlçe Başkanı Veysi Sarıtağ  ile birlikte 3 kişi, terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. 

Karakoçan ilçesinde yürütülen terör soruşturması kapsamında, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle HDP İlçe Başkanı Veysi Sarıtağ ile A.K. ve Y.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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