Karakoçan'da terör propagandasına 3 gözaltı

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde düzenlenen operasyonda, HDP İlçe Başkanı Veysi Sarıtağ ile birlikte 3 kişi, terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde düzenlenen operasyonda, HDP İlçe Başkanı Veysi Sarıtağ ile birlikte 3 kişi, terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Karakoçan ilçesinde yürütülen terör soruşturması kapsamında, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle HDP İlçe Başkanı Veysi Sarıtağ ile A.K. ve Y.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı