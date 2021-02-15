Karakoçan'da terör propagandasına 3 gözaltı
15.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:41
ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde düzenlenen operasyonda, HDP İlçe Başkanı Veysi Sarıtağ ile birlikte 3 kişi, terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde düzenlenen operasyonda, HDP İlçe Başkanı Veysi Sarıtağ ile birlikte 3 kişi, terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Karakoçan ilçesinde yürütülen terör soruşturması kapsamında, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle HDP İlçe Başkanı Veysi Sarıtağ ile A.K. ve Y.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı