Karakoçan'da kadınlara ilk yardım eğitimi verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karakoçan'da kadınlara ilk yardım eğitimi verildi

Karakoçan'da kadınlara ilk yardım eğitimi verildi
AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde sağlık ekiplerince kadınlara ilk yardım eğitimi verildi.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde sağlık ekiplerince kadınlara ilk yardım eğitimi verildi.

Karakoçan Devlet Hastanesi sağlık personeli tarafından Aile Destek Merkezindeki kursiyerlere ilk yardım temel bilgileri, hasta ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanama, yaralanma, bilinç bozuklukları, kırık, çıkık, yanık, burkulmalar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Aile Destek Merkezi Koordinatörü Ayşe Bulut, bu eğitimle amaçlarının ilk yardımın doğru bir şekilde yapılmasını öğretmek olduğunu söyledi.

İlk yardım konusunda herkesin eğitim alması gerektiğini ifade eden Bulut, eğitimlerin devam edeceğini aktardı.

Doktorla tartışan Selin'in maske ve aşı karşıtı olduğu ortaya çıktı

Doktorla tartışan Selin'in maske ve aşı karşıtı olduğu ortaya çıktı

 Meteoroloji, sosyal medyadan uyardı! 9 ilimizde kuvvetli kar yağışı görülecek

Meteoroloji, sosyal medyadan uyardı! 9 ilimizde kuvvetli kar yağışı görülecek

AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title