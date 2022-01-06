Karakoçan'da "İslam'da ailenin önemi" semineri - Haberler
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Karakoçan'da "İslam'da ailenin önemi" semineri

Karakoçan'da
AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Karakoçan ilçesinde "İslam'da ailenin önemi" semineri düzenlendi.

Karakoçan ilçesinde " İslam'da ailenin önemi" semineri düzenlendi.

İlçe Müftüsü Mahmut Yegin tarafından Karakoçan Kaymakamlığı Aile Destek Merkezindeki kursiyerlere verilen seminerde, İslam'da aile yapısı, eşlerin birbirine ve çocuklara karşı sorumlulukları, sosyal medyanın doğru kullanımı konuları paylaşıldı.

Aile Destek Merkezi Koordinatörü Ayşe Bulut, toplumsal yapının gelişmesi veya zayıflamasının aile yapısıyla ilgili olduğunu söyledi.

İslam'da aileye verilen değerin insanlığa verilen değer olduğunu aktaran Bulut, şöyle konuştu:

"Dinimizin aile ile ilgili yaklaşımlarını en güzel, peygamber efendimizin hayatına bakarak anlayabiliriz. Peygamberimiz hanımlarına ve çocuklarına karşı en güzel şekilde davranarak mutlu bir ailenin nasıl olması gerektiğini bizlere göstermiştir. Zira onun evi mutluluk kokan örnek bir evdi."

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AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri

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