Karakoçan'da avını yiyen vaşak görüntülendi
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Karakoçan'da avını yiyen vaşak görüntülendi

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kavalcık köyünde nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, avını yerken görüntülendi.

Karakoçan'da avını yiyen vaşak görüntülendi
28.05.2020 16:45 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:48

 ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kavalcık köyünde nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, avını yerken görüntülendi.

Karakoçan ilçesine bağlı Kavalcık köyünde hayvanlarını otlatmaya çıkaran köylüler, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağı görüntüledi. Avını yerken görüntülenen vaşak, bir süre bekledikten sonra, hızla bölgeden uzaklaştı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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