Karakoçan Belediyesi koronavirüse karşı el dezenfektan istasyonu kurdu
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Ayhan Akbaba, Karakoçan, Güncel

Karakoçan Belediyesi koronavirüse karşı el dezenfektan istasyonu kurdu

Karakoçan Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 ayrı yere kurduğu dezenfekte istasyonunu hizmete sunduBelediye başkanı Ayhan Akbaba, koranavirüs salgınıyla daha etkili bir şekilde mücadele edebilmek adına gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

11.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:10
Karakoçan Belediyesi koronavirüse karşı el dezenfektan istasyonu kurdu

Karakoçan Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 ayrı yere kurduğu dezenfekte istasyonunu hizmete sundu

Belediye başkanı Ayhan Akbaba, koranavirüs salgınıyla daha etkili bir şekilde mücadele edebilmek adına gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Bu kapsamda vatandaşa hijyen desteği sağladıklarını aktaran Akbaba, "Maske, eldiven ve jelden oluşan üçlü setimizi dağıttık.10 farklı noktayada el dezenfektan istasyonları kurduk. Noktalarımızdan her geçişinizde elleriniz için hijyen bizden." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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