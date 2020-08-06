Karakoca yıllar sonra suya kavuşuyor
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Karakoca yıllar sonra suya kavuşuyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Karakoca Mahallesinin yıllardır yaşadığı su sorunu sonunda çözüme kavuşuyor.

Karakoca yıllar sonra suya kavuşuyor
06.08.2020 14:16 | Son Güncelleme: 06.08.2020 14:20

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Karakoca Mahallesinin yıllardır yaşadığı su sorunu sonunda çözüme kavuşuyor. Manisa merkeze sadece 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve yetersiz gelen su kaynağı nedeniyle her yaz yıllardır taşıma suyla evlerine su götüren Karakoca Mahallesi sakinleri 12 Ağustos'ta başlayacak çalışma ile rahat bir nefes alacak.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı 100 haneli Karakoca Mahallesinin yıllardır yaşadığı su sorunu sonunda çözüme kavuşturuluyor. Mahalle sakinlerinden Ali Rıza Saklıca, 12 senedir mahallede oturduğunu ve her yaz su sıkıntısı yüzünden mahallede büyük bir sıkıntı yaşandığını belirtti. Durumu defalarca yetkililere iletmelerine rağmen bir türlü sonuca varılamadığını kaydeden Saklıca, MASKİ tarafından çalışmalara 12 Ağustos'ta başlanacak olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Karakoca Mahallesi Muhtarı Yaşar Canyar ise "Köyümüz 100 haneli. Altyapı çok önemli. Su borularımız kireçle tıkanmış durumda. Su sorunumuzun çözümü için öncelikle alt yapının yenilenmesinden başlanması gerektiğini MASKİ'ye ilettim. Turgutalp isale hattı ihalesinin yapıldığı söylendi. Ayrıca anayoldan Karakoca girişine kadar olan 3 kilometrelik yolun asfalt çalışmasını da bekliyoruz" dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise "Mahallemizde döşenecek terfi hattı ile ilgili olarak ihaleye çıkılmıştır. 7 Ağustos Cuma günü ihaleye itiraz süresi sona erecektir. 10 Ağustos Pazartesi günü sözleşmenin imzalanmasının ardından 12 Ağustos Çarşamba günü terfi hattı döşeme çalışmalarına başlanacaktır" denildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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