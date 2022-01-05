Karakoca'da üstyapı çalışmalarına başlandı

YUNUSEMRE, MANİSA (Bültenler) - Mahallede 30 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışmalarına ise başlandı.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Karakoca mahallesindeki 5 Milyon Liralık yatırım çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında 4 bin 100 metre içme suyu, 3 bin 600 metre kanalizasyon hattı çalışmaları tamamlandı. Altyapının tamamlanması ile birlikte 30 bin metrekarelik üstyapı çalışmalarına başlandı. yeni nesil mekanik sayaç ve muhafaza kutularının da montajları sürüyor.

"5 Milyon Liralık yatırımda üstyapı işine geçildi

Mahallede yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün vizyonu doğrultusunda köyden mahalleye dönüşen Karakoca mahallesinde altyapı çalışmalarını tamamlandı. Proje kapsamında 4 bin 100 metre içme suyu, 3 bin 600 metre kanalizasyon hattı döşendi. Mahallemize 30 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışmaları da başladı. Kış mevsiminin getirmiş olduğu hava şartlarına rağmen ekiplerimiz durmaksızın çalışmalarını sürdürüyor. Mahallemiz gerek altyapı gerek üstyapı anlamında tamamen yenilenerek modern bir görünüme kavuşacak. Ayrıca, kanalizasyon parsel hatlarında meydana gelebilecek tıkanıklıklara daha hızlı müdahale edebilmek için yeni tip kompozit kapaklar kullandık. Uzaktan okumalı mekanik su sayaçları ve muhafaza kutuları montaj işleri de bu iş kapsamında bedelsiz olarak yapılıyor. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı, daha konforlu yaşam sürmeleri için yaptığımız 5 milyon TL'lik bu yatırım mahallemize hayırlı, uğurlu olsun. Bu yatırımın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"Mahallemiz daha yaşanılabilir bir mahalle olacak"

Karakoca mahalle muhtarı Yaşar Canyar, "MASKİ Genel Müdürlüğünün mahallemizdeki altyapı çalışmaları tamamlandı. İçme suyu ve kanalizasyon hattımız döşendi. Kilit parke taşı çalışmalarına da başlandı. Mahallemiz daha yaşanılabilir bir mahalle olacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere emek veren herkese teşekkür ediyorum"

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