Karakoç Deresi sulak alanı 175 kuş türüne ev sahipliği yapıyor
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Karakoç Deresi sulak alanı 175 kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Karakoç Deresi sulak alanı 175 kuş türüne ev sahipliği yapıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki Karakoç Deresi sulak alanında bugüne kadar 175 kuş türü gözlemlendi.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki Karakoç Deresi sulak alanında bugüne kadar 175 kuş türü gözlemlendi. Alanda ayrıca tatlı su ile deniz suyunun karışması nedeniyle kumul ve tuzcul 27 farklı tür bitki de yer alıyor.

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki Karakoç Deresi'nde şimdiye kadar çok sayıda kuş türü gözlemlendi. Su kuşları ve göçmen kuşlar çeşitliliği açısından Ayvalık'ın en zengin alanı olarak gösterilen 38 hektar büyüklüğündeki bölgede flamingolar, balık kartalı, poyraz kuşu, kıyı çamur çulluğu, hazar sumrusu, tepeli pelikan, sürmeli kervan çulluğunun da aralarında bulunduğu 175 farklı kuş türü tespit edildi. Alanda ayrıca tatlı su ile deniz suyunun karışması nedeniyle kumul ve tuzcul 27 farklı tür bitki de yer alıyor.

Doğal hayat araştırmacısı, kuş gözlemci ve Ayvalık Kuş Gözlem Topluluğu sorumlusu Kadri Kaya, 10 yıldan uzun süredir bu alanda kuşlarla ilgili gözlem ve sayım yaptığını söyledi. 6 sene önce bölgenin sulak alan ilan edilmesi yönünde talepte bulunduklarını belirten Kaya, "Talep sonrasında 38 hektarlık alan mahalli öneme haiz sulak alan ilan edildi. O zamandan bu zamana kuş sayısı daha da arttı. Biraz daha dikkat edilirse özellikle çevreden insan baskısı azaltılırsa hem kışlayan hem de göç eden kuşlar açısından daha zengin, daha önemli bir hal alacaktır diye düşünüyorum. Dinlenmek ve beslenmek için faydalandıkları bu yer, onlar için çok değerli. Bu bizim için de değer demek aynı zamanda" dedi. İMARA AÇILMASI İSTENMİYOR

Sulak alanlar üzerinde günden güne işgal söz konusu olduğunu ve bu işgallere son verilmesi gerektiğini belirten Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun ise, "Burası Ayvalık bölgemizin en önemli sulak alanlarından biri. Şimdi bu alanın korunmasını istiyoruz. Burada oldukça fazla kuş çeşitleri ve bitkiler var. Daha önceden bu bölge deniz kaplumbağalarının geldiği, yumurta bıraktığı yer. Buranın doğal olarak kalması, sulak alan olarak kalması gerekiyor. Bölge, kuş gözlemi yapılabilmesi, endemik bitki çeşitliliğinin araştırılabilmesi için turizm açısından korunması açısından önemli bir sahadır. Bölgenin özellikle araştırmaya, projelendirmeye ve sürekli korunmaya ihtiyacı vardır. Bu bölgelerin imara açılmaması, deltanın korunması ve Karakoç havzasının eski halinde kalmasını talep ediyoruz ve Kent Konseyi olarak takipçisi olacağız" diye konuştu.


Karakoç Deresi sulak alanı 175 kuş türüne ev sahipliği yapıyor
Karakoç Deresi sulak alanı 175 kuş türüne ev sahipliği yapıyor
Karakoç Deresi sulak alanı 175 kuş türüne ev sahipliği yapıyor
Karakoç Deresi sulak alanı 175 kuş türüne ev sahipliği yapıyor
Karakoç Deresi sulak alanı 175 kuş türüne ev sahipliği yapıyor
Karakoç Deresi sulak alanı 175 kuş türüne ev sahipliği yapıyor
Karakoç Deresi sulak alanı 175 kuş türüne ev sahipliği yapıyor
Karakoç Deresi sulak alanı 175 kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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