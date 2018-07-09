Karakız' Tek Batında 13 Yavru Doğurdu

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Hasan Şenocak'ın 'Karakız' adlı köpeği, 1 saat içinde tek batında 13 yavru doğurdu.

Pınarbaşı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hasan Şenocak'ın geçen yıl sahiplenip, 'Karakız' adını verdiği köpeği, tek batında 7'si dişi 6'sı erkek 13 yavru doğurdu. Duyanları şaşırtan ve her gün birçok kişinin ziyaret ettiği yavru köpeklere biberonla süt takviyesi yapılıyor. Köpeğinin 13 yavrusunu sahiplenmek isteyenler olduğunu belirten Hasan Şenocak, "Geçen yıl evimizin önüne gelen köpeği sahiplendik. 2 gün önce havlamasıyla baktığımızda 1 saat içerisinde 13 yavruyu dünyaya getirdiğini görünce biz de şaşırdık. Bunu duyanlar da merakla gelerek, bakıyorlar ve sahiplenmek istiyorlar. Annelerinin sütü 13 yavruyu beslemeye yetmediği için biberonla süt takviyesi yapıyoruz" dedi.

- Gaziantep