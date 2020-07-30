Karakılınçlı'ya Bayram Müjdesi Mahalle Muhtarı İhsan Ökdem de, yapılan çalışmalar için Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Karakılınçlı Mahallesinde saniyede 6 litre verime sahip içme suyu sondajının daha verimli bir şekilde depoya su vermesi için başladığı bin 500 metrelik terfi hattı döşeme çalışmasında sona yaklaştı. İçme Suyu Daire Başkanı Bircan Kaynak da, yapılan çalışmayı inceleyerek bilgi aldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallelerin derdine derman olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Karakılınçlı Mahallesinde ilk olarak saniyede 6 litre verime sahip bir sondaj kuyusu açıldı. Açılan sondajın daha verimli bir şekilde mahalleye ulaşması için başlanan terfi hattı döşeme çalışmasında da sona yaklaşıldı. Yürütülen çalışmayı İçme Suyu Daire Başkanı Bircan Kaynak da mahalleye giderek takip etti, mahalle muhtarı İhsan Ökdem'e bilgi verdi. Kaynak'a, şube müdürlerinden Mehmet Çelik ve teknik personel eşlik etti.

Ekipler gece yarısı da çalıştı

İçme Suyu Daire Başkanı Bircan Kaynak, Karakılınçlı Mahallesindeki su sıkıntısına son vermek için yoğun bir tempoda çalıştıklarını ifade ederek, "Mahallemize yeterli suyu ulaştırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ekiplerimiz, gece geç saatlere kadar hat döşeme çalışmalarına devam ediyor. Kısa bir süre içerisinde yeterli suyun musluklardan akmasını hedefliyoruz" dedi.

"Bir daha susuzluk çekmeyeceğiz"

Mahalle Muhtarı İhsan Ökdem, "Aşağı yukarı 100 yıldan beri köyümüz susuzluk çekiyordu. Yeni bir sondaj kuyusu açıldı. Saniyede 6 litre verime sahip bir suya ulaşıldı. Ancak köyle depomuz arasındaki hattın çapının küçük olmasından dolayı su yeterli bir şekilde mahalleye ulaşamıyor. Bayramdan önce su getirilmeye çalışılıyor. Ekipler mesai olarak gece de çalışıyorlar, gündüz de çalışıyorlar. Bir daha susuzluk çekmeyeceğimizin kanaatindeyiz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün Bey'e, Daire Başkanımız Bircan Hanıma ve tüm emekçi kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler