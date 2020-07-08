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Karakılçık buğdayında ilk hasat yapıldı

Atakum Belediyesi'nin 5 bin metrekarelik alanda atalık tohumla yetiştirdiği karakılçık buğdayında ilk hasadı Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci yaptı.

Karakılçık buğdayında ilk hasat yapıldı
08.07.2020 14:18 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:23

Atakum Belediyesi'nin 5 bin metrekarelik alanda atalık tohumla yetiştirdiği karakılçık buğdayında ilk hasadı Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci yaptı. Karakılçık tarlasında orakla biçtiği buğdayları demet haline getiren Başkan Deveci, "Anadolu insanının bildiği karakılçık buğdayını Karadeniz'de, Samsun'da, Atakum'da yaygınlaştıracağız" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Karaoyumca Mahallesi'nde belediyeye ait atıl durumdaki arazide oluşturulan Karakılçık Buğdayı Üretim Sahası'nda ilk hasadı yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala ile birlikte araziye girerek orakla biçtiği buğdayları bağlayıp demet haline getiren Başkan Deveci, "Ata yadigarı karakılçık buğdayının ekimine Atakum'dan başladık. Bu üretimin Samsun ve Karadeniz'de yaygınlaşmasına öncülük edeceğiz" dedi.

Belediyeye ait atıl arazinin yıllar sonra tarıma kazandırıldığını hatırlatan Başkan Deveci, "Karakılçık buğdayı Anadolu topraklarının en verimli, besin kaynağı yüksek, vitamin değeri yüksek tarım ürünlerinden bir tanesi. Anadolu'da herkes karakılçık buğdayını bilir. Şimdi burada da gördüğümüz gibi hem başak olarak büyük, yeterli hem de verim oranı yüksek. 'Bire 10' derler Anadolu'da. Bir dönüm yerli tohumundan 10 dönüm. Şu anda burası beş dönüm. Burada elde edilen tohumla önümüzdeki dönem 50-55 dönümü ekebilecek tohum üretmiş olacağız. Anadolu topraklarının tanıdığı, Anadolu insanının bildiği, Anadolu insanının lezzetini beğendiği, tadına bakınca 'bu benim bildiğim' dediği karakılçık tohumunu Karadeniz'de, Samsun'da, Atakum'da yaygınlaştıracağız. Burada ürettiğimiz tohumları ekmek isteyen Atakumlu çiftçilerle paylaşacağız. Onların, bu tohumları ekmelerini izleyeceğiz. Gübrelemesini, veriminin artırılmasını, tohum elde etmelerini, tohum biriktirmelerini, güçlü bir tohum stoku elde etmelerini takip edeceğiz" diye konuştu.

Karakılçık unu normal undan 4 kat daha pahalı

Atakum Belediyesi'nin ilçedeki kırsal mahallelere yönelik kalkınma projelerinden biri olan karakılçık buğdayı üretimi, çiftçiler için önemli bir gelir kapısı olacak. Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan türün Atakum, Samsun ve Karadeniz'de yaygınlaşması için 5 bin metrekarelik arazide üretilen karakılçık buğdayından elde edilen tohumlar, gelecek ekim döneminde Atakumlu çiftçilere dağıtılacak. Varlığını atalık tohumlar ve geleneksel tarım yöntemleri ile sürdüren karakılçık buğdayı gelecek yıl Atakum'da yaklaşık 55 bin metrekarelik alana ekilecek. Ülke genelinde sınırlı bir alanda yetiştirilen ve yan ürünleri bilinçli tüketici tarafından tercih edilen karakılçık buğdayından elde edilen un, normal una göre yaklaşık 4 kat fazla fiyata satılıyor. Karakılçık buğdayı ile Atakum'un kırsal mahallelerinde üretim yapan çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması hedefleniyor. Öte yandan karakılçık buğdayından elde edilen tohumların bir kısmı, Atakum Belediyesi tarafından kurulan Karadeniz'in ilk tohum merkezi AtaTohum'da muhafaza edilerek gelecek kuşaklara genleri ile oynanmamış şekilde ulaşması sağlanacak.

Hem sağlıklı hem de ekonomik değeri yüksek

Başakları siyah tüylü, sert yapıda olması nedeniyle geleneksel yöntemlerle öğütülerek elde edilen karakılçık unu pazarda yüksek fiyatlarla alıcı bulabiliyor. Diğer türlere göre protein ve besin değeri yüksek olan karakılçık; lifli yapısı, mineral ve vitamin yönlerinden zenginliği ile tanınıyor. Ata yadigari karakılçık buğdayının ekildiği araziler yabani hayvanların verdiği zararlara karşı doğal koruma kalkanına sahip oluyor. Yaban canlıları, kılçıklı yapıdaki buğdayın ekili olduğu arazilerden uzak duruyor. Atakum Belediyesi, gelecek yıl Atakumlu çiftçiler için alım garantili karakılçık buğdayı üretim programı uygulanacak. Karakılçıktan elde edilen un özel olarak paketlenerek, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yerel yönetimler tarafından açılan gıda marketlerinin yanı sıra ekonomik gücü yüksek tüketicilere butik gıda ürünleri sunan noktalarda satışa sunulacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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